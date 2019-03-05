Лидер Кубы назвал абсурдным решение властей США по искам против его страны

ТАСС, 5 марта. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель считает незаконным и абсурдным решение Вашингтона, которое предоставляет возможность американцам кубинского происхождения подавать иски в суды США против ряда кубинских компаний. Об этом он заявил во вторник на своей странице в Twitter.

"[Американский] закон Хелмса-Бертона является абсурдным и незаконным. Нельзя не признавать суверенитет других стран. Куба - независимое и суверенное государство, которое уважает других и требует уважения к себе", - отметил кубинский лидер, комментируя новые шаги Вашингтона в отношении Гаваны.

В понедельник Госдепартамент сообщил, что с 19 марта американцам кубинского происхождения будет разрешено подавать иски в американские суды против компаний, управляющих на острове собственностью, которая в начале 60-х годов прошлого века была национализирована. При этом до 17 апреля будет сохранен запрет на подачу подобных исков против зарубежных форм, работающих на Кубе.

Американцы кубинского происхождения смогут подавать иски против компаний, находящихся на Кубе под контролем военных, разведки и служб безопасности. В прошлом году информационная служба McClatchy сообщила, что около 6 тыс. исков уже представили граждане США, собственность которых была национализирована правительством островного государства. Однако американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающихся бизнесом в США и направлявших инвестиции в собственность на острове.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию собственности американских граждан на острове. Затем Вашингтон объявил о введении в отношении карибской страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года бывший тогда президентом США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, он объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций против Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил президент Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Гаваны. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для американских граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, которые контролируют кубинские военные.