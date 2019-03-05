Суданская оппозиция призвала к проведению всеобщей забастовки

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Объединение суданских профсоюзов, которое возглавляет протестное движение в стране, призвало к проведению во вторник общенациональной забастовки в знак протеста против введенного президентом Омаром аль-Баширом чрезвычайного положения. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По поступающей информации, профсоюзы намерены провести массовые демонстрации под лозунгами незамедлительной отставки главы государства и правительства и отмены режима чрезвычайного положения. Основные события должны развернуться в столице страны, городе Хартум, где манифестанты собираются направиться со своими требованиями к президентскому дворцу.

За несколько часов до призыва к всеобщей забастовке один из наиболее авторитетных лидеров оппозиции, возглавляющий партию "Аль-Умма" ("Нация"), Садык аль-Махди выступил с обращением к главе государства "прекратить противостояние с народом и добровольно уйти со своего поста". Аль-Махди, который вернулся в Судан из вынужденной эмиграции в середине декабря прошлого года, объявил о "готовности провести встречу политических оппозиционных сил для обсуждения деталей переходного периода, отмены чрезвычайного положения и решения вопроса об освобождении заключенных".

В конце февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса, который переживает в настоящее время Судан. Спустя несколько дней парламент страны заявил, что рассмотрит указ президента о введении на суданской территории чрезвычайного положения на экстренном заседании, которое должно состояться в ближайшую среду, 6 марта. Согласно суданской конституции, решение президента о введении в стране чрезвычайного положения должно быть рассмотрено парламентом не позднее чем через 15 дней с момента его принятия. Парламент, как указывается в основном законе, имеет право либо утвердить указ главы государства, либо отвергнуть решение президента.

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной демонстраций стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных акциями протеста городах люди требовали отставки президента и правительства. По официальным данным, с начала массовых выступлений по настоящее время в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибло более 30 человек, в том числе два полицейских.