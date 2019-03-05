Президента Литвы обвинил в предвзятости лидер правящей партии

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис во вторник раскритиковали друг друга. Глава государства заявила о том, что правительство правящих отличается некомпетентностью. Председатель партии обвинил президента в предвзятости.

Грибаускайте встретилась с руководством Сейма (парламента), который 10 марта откроет весеннюю сессию, для обсуждения стоящих перед депутатами задач. После встречи она сказала журналистам, что намеченные правящим большинством реформы топчутся на месте. "Проблем много, они лишь углубляются, потому что правительству, как всегда, не хватает административных способностей", - заявила Грибаускайте.

По словам Карбаускиса, какие бы реформы правящими не проводились, президенту они не угодят. "Да, мы делали ошибки, много ошибок, но мы не позволим себя пинать", - отметил он. Молча принимать несправедливую критику Карбаускис не намерен. "Времена, когда после выступлений президента политики боялись слово сказать, прошли. В конституции не записано, что мы должны помалкивать", - заявил Карбаускис.

По его словам, конструктивная критика должна сопровождаться альтернативными предложениями. "Если у президента, у кого-либо еще есть предложения, мы готовы их выслушать, но предложений нет", - утверждал Карбаускис. По его словам, глава государства впервые столь явно демонстрирует свои политические установки в отношении правящей партии.

В мае в Литве пройдут очередные президентские выборы. Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий баллотироваться не может. Одним из фаворитов президентской гонки, в которой участвуют 15 кандидатов, является премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он беспартийный, но в премьеры был делегирован правящей партией, которая будет его поддерживать и на выборах главы государства. Критика Грибаускайте, которая говорила о своем нейтралитете, направлена прежде всего в адрес главы правительства.