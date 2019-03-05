Трамп назвал "спятившими" демократов в Конгрессе, начавших расследование в отношении него

ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп назвал во вторник "совершенно спятившими" руководителей двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, начавших расследование в отношении него. Подобную оценку Трамп дал на своей личной странице в Twitter председателю спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния) и председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк).

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"Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! - написал Трамп. - Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"

Тем самым республиканец Трамп вновь отверг обвинения в сговоре с Россией, которые в его адрес выдвигают его политические противники из Демократической партии, и обвинил в подобном сговоре самих демократов, в первую очередь, свою соперницу на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон.

В понедельник юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера.

Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции США, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы. По утверждению телеканала CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное создание препятствий правосудию, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.

В феврале о возобновлении аналогичного расследования в отношении Трампа и его окружения заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.