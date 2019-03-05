Guardian: фонд принца Чарльза связан с офшорами, через которые могли выводить деньги из РФ

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд наследника британского престола принца Чарльза (The Prince's Foundation) мог получать пожертвования через офшорные компании, которые предположительно использовались для незаконного вывода денег из России. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.

Британское издание является партнером Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в понедельник опубликовавшего результаты совместного с литовским итернет-порталом 15min.lt расследования, в котором утверждается, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" и литовский Ukio Bankas ("Хозяйственный банк") отмыли миллиарды долларов через десятки офшоров. Такие выводы были сделаны после того, как участники расследования изучили попавшие в их распоряжение данные о 1,3 млн банковских транзакций, осуществленных компаниями, у которых были счета в Ukio Bankas. Среди получателей средств, проходивших через цепочку офшоров, был и благотворительный фонд принца Чарльза, куда в 2009-2011 годах было переведено £150 тыс. ($200 тыс.).

Как пишет The Guardian, через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Quantus Division деньги в фонд принца Чарльза переводил российский предприниматель Рубен Варданян, который до 2012 года возглавлял "Тройку Диалог" и был контролирующим акционером банка. Фонд принца столкнулся с острой нехваткой средств после того, как в 2007 году потратил £45 млн ($59 млн), чтобы не допустить передачи в частные руки исторического поместья Дамфрис-хаус, которое было реконструировано и сейчас открыто для посетителей. Сообщается, что Варданян также помог собрать для фонда £1,5 млн ($2 млн) пожертвований от российского бизнеса, после чего в 2014 году вместе с партнерами был приглашен принцем на званый обед.

Издание приводит слова самого Варданяна, подтвердившего, что направлял деньги на "сохранение архитектурного наследия Англии". Он также отметил, что сеть офшоров была независимым подразделением "Тройки Диалог", которая помогала состоятельным клиентам управлять их финансами. При этом сам Варданян данным направлением никогда не занимался, хотя и не отрицает, что лично получал средства со счетов офшорных фирм.

Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, достоверность журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог" смогут оценить профильные ведомства. Среди получателей средств от фирм офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей из ближнего окружения Варданяна.