Пентагон порекомендовал увеличить численность размещенных и ротируемых войск США в Европе

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Европейское командование (EUCOM, ЮКОМ) ВС США рекомендует увеличить численность размещенных в регионе на постоянной основе и ротируемых американских войск. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания", - сказал он.

"EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе", - добавил генерал.