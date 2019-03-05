Пентагон: военное сотрудничество США и Турции за минувший год улучшилось

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Двустороннее военное сотрудничество Вашингтона и Анкары за минувший год улучшилось. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

"Между нами действительно существуют определенные разногласия. Вы об этом знаете, об этом можно прочесть в газетах. Но мы ведем откровенные переговоры и успешно обеспечиваем взаимные интересы", - сказал американский военачальник, комментируя на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США отношения с Турцией.

"Наши отношения по военным каналам, как это выражается в развертывании наших сил, на мой взгляд, улучшились за последний год", - подчеркнул далее Скапарротти. "Мне кажется, у нас налажены хорошие, откровенные отношения", - добавил генерал. Он возглавляет также Европейское командование Вооруженных сил США.