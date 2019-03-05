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Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Европейское командование (EUCOM, ЮКОМ) ВС США рекомендует не передавать Турции американские истребители пятого поколения F-35, если Анкара закупит у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

"От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", - сказал он.

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