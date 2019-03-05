Пентагон: союзники США по НАТО осознают важность ДРСМД для европейской безопасности

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Союзники Соединенных Штатов по НАТО в Европе осознают, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) представляет собой особо важный компонент европейской безопасности и надеются, что Россия вернется к соблюдению этого соглашения до того, как Вашингтон окончательно выйдет из него.

Об этом сообщил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

Один из сенаторов поинтересовался у него, высказывалось ли руководство европейских стран - членов НАТО против выхода США из договора. "НАТО в феврале выступили с очень сильным заявлением о поддержке каждого предпринятого нами шага, касающегося выхода из ДРСМД. Я бы сказал, что наши союзники по НАТО осознают, что ДРСМД является очень важным компонентом европейской безопасности", - сказал он на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

По словам военачальника, европейские государства "надеются на то, что США будут продолжать работать над тем, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению договора до того, как закончится шестимесячный период, после которого" США выйдут из соглашения. "Или мы будем смотреть вперед на, возможно, новый договор, который охватит новые оружейные системы и так далее", - подчеркнул Скапарротти.