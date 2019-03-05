Посол США на Украине заявила, что Киев должен провести полный аудит "Укроборонпрома"

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины должен "немедленно профинансировать" аудит государственного концерна "Укроборонпром" в целях борьбы с коррупцией. Об этом во вторник заявила посол США на Украине Мари Йованович.

"Правительство Украины должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ в максимально возможной степени", - призвала она, комментируя скандал с контрабандными поставками запчастей для украинской военной техники. По мнению посла, проведение аудита "будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе".

Она отметила, что виновные в сложившейся ситуации должны быть осуждены. "Закрытие глаз на коррупцию в оборонном секторе приводит к тому, что продовольствие, медицинское обслуживание и оружие забираются из рук храбрых солдат Украины. И правительство должно расследовать и преследовать в судебном порядке случаи коррупции в "Укроборонпроме" и других местах", - подчеркнула Йованович.

Журналисты 25 февраля начали публиковать информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, которые завозили якобы как контрабанду из России или со складов украинских воинских частей. Общая сумма сделок составляет около 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к махинациям причастен "Укроборонпром" и близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на основании расследования уже возбудило ряд уголовных дел в отношении украинских чиновников. Также 4 марта следователи НАБУ задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,225 млн.