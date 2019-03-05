Депутаты ЛНР утвердили программу социально-экономического развития республики на 2019 год

ЛУГАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Народного совета провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) во вторник приняли закон "О программе социально-экономического развития ЛНР на 2019 год". Об этом сообщила министр экономического развития республики Светлана Подлипаева.

"В программе рассмотрены актуальные проблемные вопросы социально-экономического развития республики и разработаны мероприятия, направленные на их выполнение. Исходя из анализа социально-экономического развития за прошлый год, определена основная цель программы - это повышение качества и уровня жизни населения на основе повышения эффективности экономики, улучшения деловой среды, создания условий для роста инвестиций, развития инфраструктуры и обеспечения безопасности жизнедеятельности", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

По словам Подлипаевой, план мероприятий ориентирован на развитие добывающей, металлургической, машиностроительной, сельскохозяйственной и пищевой отраслей промышленности. В частности, в 2019 году планируется увеличить объемы добычи угля на 8%, в том числе государственными предприятиями - на 40%, а также нарастить объемы реализации в перерабатывающей промышленности почти на 16%.

Кроме того, программа предусматривает развитие инфраструктуры, здравоохранения и системы образования. В экономической и социальной сферах систематизирующим фактором выступает улучшение работы дорожной инфраструктуры и транспорта, отметила министр. "Выполнение запланированных мероприятий в этой отрасли позволит увеличить грузопоток как автомобильным, так и железнодорожным транспортом более чем на 25%, увеличить количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, на 10% и железнодорожным - на 10%", - пояснила Подлипаева.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ноябре 2017 года представил свою программу развития республики под названием "Наш выбор", которая рассчитана на период до 2023 года. Основной целью программы является "строительство сильной и независимой республики, способной обеспечить достойную жизнь своих граждан, сохранение народа и его безопасности в едином политическом, культурном, экономическом и цивилизационном пространстве с Российской Федерацией".

14 марта было объявлено о разработке программы, в которой жители республики в ходе широкого обсуждения с представителями власти могли вносить свои предложения по социально-экономическому развитию ЛНР.