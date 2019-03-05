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Главком НАТО в Европе заявил о расширении военного присутствия США и альянса в Черном море

По словам Кертиса Скапарротти, у НАТО "прямо сейчас есть флот в Черном море"
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти EPA-EFE/JIM LO SCALZO
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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США и Организации Североатлантического договора (НАТО) расширяют масштабы своего военного присутствия в Черном море. Это подтвердил во вторник Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

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"Соединенные Штаты и НАТО расширили масштабы своего присутствия в Черном море", - сказал военачальник. В связи с этим Скапарротти напомнил, что 1 марта Черное море покинул ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, находившийся там с 19 февраля. Это был второй за последние два месяца американский ракетный эсминец, входивший в Черное море, отметил генерал, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Мы считаем, что необходимость этого есть. Мы расширили [масштабы своего присутствия в Черном море], как и наши союзники. У НАТО прямо сейчас есть флот в Черном море", - добавил Скапарротти. По всей видимости, он имел в виду военные учения Североатлантического альянса Poseidon 19, которые начались в пятницу в румынском порту Констанца.

С точки зрения Скапарротти, мимо внимания руководства России не проходят сигналы, направляемые США и НАТО за счет отправки в Черное море своих кораблей. "Откровенно говоря, им [россиянам] не нравится наше присутствие в Черном море, но это международные воды, и нашим кораблям следует там ходить, а нашим самолетам - летать", - добавил генерал.

Тему западного военного присутствия в Черном море он комментировал по просьбе сенатора Джони Эрнст (республиканка, от штата Айова). Законодатель отметила, что недавно вернулась из рабочей поездки на Украину. При этом Эрнст сообщила, что так называемый "квалификационный курс", то есть первоначальный этап подготовки, спецназа украинских ВС проводят американские инструкторы.

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