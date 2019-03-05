Тбилиси представил Брюсселю дорожную карту интеграции Грузии в ЕС

ТБИЛИСИ, 5 марта. /ТАСС/. Тбилиси представил во вторник Совету ассоциации Грузия - ЕС дорожную карту интеграции республики в европейские структуры, разработанную правительством страны и предусматривающую более активное участие в программах сотрудничества с Евросоюзом. Об этом заявил грузинским журналистам находящийся в Брюсселе премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

"Дорожная карта интеграции Грузии в ЕС содержит конкретные шаги по развитию демократии в нашей стране, по осуществлению социально-экономических проектов в направлении интеграции в ЕС", - приводит его слова тбилисская телекомпания Imedi. Премьер добавил, что "дорожная карта призвана содействовать более широкому участию Грузии в программах сотрудничества ЕС".

Летом 2018 года правительство Грузии сообщило, что кабинет министров решил разработать дорожную карту интеграции страны в Евросоюз, в которой будут обозначены дальнейшие шаги в рамках этого процесса. Высшие должностные лица страны отмечали, что "девиз дорожной карты - "Больше интеграции для больших возможностей". Эта карта была разработана соответствующими ведомствами Грузии в осенью 2018 - в начале 2019 года, в процессе разработки были проведены консультации с представителями общественности, бизнес-кругов, гражданским сектором. В январе 2019 года грузинские власти заявляли, что эта дорожная карта даст новый импульс евроинтеграции Грузии.

В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В тот и последующий период власти страны не раз заявляли, что для евроинтеграции Грузии понадобится минимум 10 лет. В последние три года представители ЕС и государств - членов организации либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах для этого.

24 августа 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула в Тбилиси, что "Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС", но отметила, что "этот процесс не может завершиться за пять лет".