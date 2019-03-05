Лидер оппозиции Венесуэлы объявил о планируемой забастовке государственных служащих

КАРАКАС, 5 марта. /ТАСС/. Работники сектора государственного управления Венесуэлы проведут забастовку в знак протеста против политики правительства Николаса Мадуро. Об этом сообщил во вторник лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Нас ждет поэтапная забастовка в секторе государственного управления, которую предложили сами работники", - сказал политик в ходе выступления, которое транслировалась в Periscope.

Гуайдо также объявил, что оппозиция собирается собрать информацию о числе работников, уволенных по политическим причинам.

"Завтра парламент начнет встречи со всеми служащими государственного сектора", - сказал он.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.