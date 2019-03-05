Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев, чтобы обсудить выборы и борьбу с коррупцией

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл прибыл в Киев для встречи с украинскими чиновниками и, в том числе, для обсуждения избирательного процесса и вопросов борьбы с коррупцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства США на Украине.

"Мы приветствуем заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла в Киеве", - сообщило посольство в Twitter.

В пресс-службе отметили, что Хейл прибыл на Украину "в это критическое время, поскольку Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии".

Ранее американские дипломаты информировали, что Хейл будет находиться в Киеве с 5 по 7 марта и встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами. Кроме прочего, Хейл, согласно сообщению, "обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека".