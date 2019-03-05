Гуайдо объяснил противоречиями во власти отсутствие реакции на его возвращение в Венесуэлу

КАРАКАС, 5 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прокомментировал во вторник отсутствие реакции правительства президента Николаса Мадуро на его возвращение из-за рубежа. Об этом сообщила газета El Nacional.

Политик покинул республику в конце февраля, несмотря на запрет Верховного суда, и в понедельник беспрепятственно прибыл в Каракас. При этом постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада ранее заявлял, что судьбу Гуайдо после возвращения из-за границы будут решать судебные власти. "Они [правительство] утонули в противоречиях", - так Гуайдо ответил на вопрос о молчании властей по поводу его приезда.

23 января лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства Гуайдо признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.