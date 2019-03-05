Полиция задержала заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы во Франции

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции (департамент Орн) закончен, забаррикадировавшийся там заключенный задержан. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Заключенный и его жена задержаны сотрудниками полицейского спецподразделения RAID, мужество, хладнокровие и профессионализм которых я приветствую", - написал он.

По информации телеканала BFMTV, спецоперация продлилась более часа.

Ранее 27-летний заключенный во время свидания с женой нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

Согласно информации радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов. Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.