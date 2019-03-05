Додон против наделения кабмина новыми полномочиями в случае парламентского кризиса

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон против предложения правящей Демократической партии представить правительству дополнительные полномочия в случае парламентского кризиса. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала 4, комментируя обращение демократов в Конституционный суд. В нем они просят разъяснить, сможет ли кабинет принимать решения вместо избранного 24 февраля нового парламента, если депутаты не сумеют сформировать правящую коалицию.

"Демократы хотят предоставить правительству дополнительные полномочия, но я категорически против. В конституции четко прописано, какими полномочиями обладает правительство. Парламент же считается функциональным с момента первого заседания, и правительство не может заменять депутатов", - сказал он.

Додон также считает, что переговоры о создании правящего большинства в новом парламенте надо начинать после того, как итоги прошедших 24 февраля выборов утвердит Конституционный суд.

"Заседание Конституционного суда по вопросу признания выборов, скорее всего, пройдет 9 марта. Пока я не знаю, будет ли это заседание, на котором будут рассмотрены жалобы, поданные конкурентами, окончательным", - сказал Додон. Он отметил, что как президент не намерен вмешиваться в этот процесс, признав при этом, что поддерживает победившую на выборах Партию социалистов Республики Молдова, так как нуждается в поддержке сильной фракции в парламенте.

Новый парламент

Додон заявил, что утвердит новое правительство, если прошедшие в новый парламент партии договорятся о его формировании.

"Партии должны обсудить все варианты. Если они договорятся, - что, по-моему, маловероятно, - я соглашусь с этим мнением и подпишу указ о выдвижении на пост премьера кандидатуры, которую они предложат", - отметил президент. По его словам, существует три варианта создания коалиций в новом парламенте: демпартия с социалистами, демпартия с Acum и социалисты с Acum. "И четвертый вариант - досрочные выборы, которые тоже нельзя исключить", - заметил глава Молдавии.

Додон не исключил, что большинство могут попробовать создать "сомнительным способом", как это было в прежнем парламенте. Тогда получив на выборах 2014 года всего 19 мандатов демократы для создания правящего большинства переманили 35 депутатов из других фракций.

"Это нежелательный вариант, так как легитимность такой власти будет поставлена под сомнение как внутри страны, так и за рубежом. По-моему, досрочные выборы - решение лучше, чем подкуп депутатов и раскол фракций ", - пояснил он.

По окончательным данным ЦИК, на выборах победила поддерживающая Додона Партия социалистов, получившая 35 мандатов в 101-местном парламенте. За ними следует правящая Демпартия с 30 мандатами, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов. У партии "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора семь мандатов, еще три получили независимые депутаты.

Таким образом, ни одна из партий не получила большинства, и для формирования правительства необходимо вести переговоры о коалиции.