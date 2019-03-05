Трамп посетит пострадавший от торнадо штат Алабама

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 марта, нанесет визит в штат Алабама, в котором в воскресенье в результате торнадо погибли по меньшей мере 20 человек. Глава государства сообщил об этом во вторник на мероприятии в Белом доме.

"Я направляюсь в Алабаму в пятницу. Это трагичная ситуация, однако [экстренными службами и правоохранителями] сделано много хорошего", - сказал он.

По данным местных властей, жертвами торнадо в Алабаме стали 23 человека, в том числе четверо детей. Смерч оставил после себя полосу разрушений протяженностью около полутора километров и шириной в полкилометра.

Как отметило агентство Associated Press, такого числа жертв торнадо не было в США за последние шесть лет, с мая 2013 года, когда у города Мур в штате Оклахома погибли 24 человека.