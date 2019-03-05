Додон заявил, что Молдавия близка к решению приднестровской проблемы

КИШИНЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает существующую в настоящий момент международную обстановку благоприятной для решения приднестровской проблемы. Как он заявил в интервью телеканалу 4 во вторник, процесс пока тормозится лишь в Кишиневе, где после выборов должно быть сформировано новое правительство.

"Я считаю, что дела [в этой области] могут двигаться достаточно быстро. Я считаю, что для Российской Федерации, для Евросоюза и США этот регион мог бы быть хорошим примером решения замороженных конфликтов. И мы близки к решению", - сказал Додон и отметил, что его советники обсуждали концепцию урегулирования с представителями этих стран. Однако перед этим между правительством, парламентом и президентом в Молдавии должна быть сформирована общая позиция по этому вопросу, отметил Додон.

"В концепции ничего не говорится о федерализации, на которой много спекулируют сегодня. В основе [единого государства] лежит сбалансированная внешняя политика и международно признанный статус постоянного нейтралитета... Без НАТО, иностранных войск и т. д. Эта концепция была очень хорошо воспринята на Востоке и Западе", - отметил президент.

Переговоры по урегулированию приднестровской проблемы ведутся в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Позиция непризнанной республики состоит в том, чтобы осложняющие переговоры вопросы политического урегулирования пока не поднимались. Вместо этого они предлагают сконцентрироваться на снятии взаимных барьеров и мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.