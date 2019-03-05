Президент Венесуэлы призвал сторонников выйти на марш в день антиправительственных акций

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Сторонники президента Николаса Мадуро проведут в субботу марш, приуроченный к Дню боливарианского антиимпериализма. Об этом сообщил во вторник сам венесуэльский лидер. Ранее о проведении антиправительственных митингов 9 марта объявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"9 марта мы выйдем на улицы на антиимпериалистический марш", - сказал Мадуро на мероприятии по случаю годовщины экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, которая транслировалась в Periscope.

9 марта 2014 года бывший тогда президентом США Барак Обама подписал декрет, в котором Венесуэла была объявлена "чрезвычайной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов. В апреле 2015 года Мадуро объявил 9 марта Днем боливарианского антиимпериализма.