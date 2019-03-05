Госдепартамент не стал пояснять слова Помпео, который назвал "Талибан" террористами

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госдепартамент не стал во вторник пояснять слова госсекретаря Майкла Помпео, который назвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) террористическим. Журналисты на регулярном брифинге попросили заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино прояснить слова госсекретаря.

Помпео в понедельник заявил, что "его команда сейчас пытается договориться с террористами-талибами" по ситуации в Афганистане. Он отметил, что делегация "Талибана" состоит из тех, кто "не представляет угрозы Соединенным Штатам".

"Слова госсекретаря говорят сами за себя, и я не собираюсь выходить за их рамки", - указал Палладино.