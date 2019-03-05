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Политический кризис в Венесуэле

США допускают санкции против тех, кто сотрудничает с компаниями, связанными с Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госдепартамент допускает возможность введения так называемых вторичных санкций против иностранных физлиц, юрлиц и даже правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Его спросили, собираются ли Соединенные Штаты вводить рестрикции против физлиц, компаний и иностранных правительств, которые занимаются бизнесом с фирмами, "зависящими от режима [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро и его правительства". "Мы до сих пор не вводили их, вторичные санкции. Несомненно, это является возможным", - ответил дипломат.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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