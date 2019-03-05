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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо хотел бы, чтобы позиция Испании по кризису в Венесуэле была более жесткой

Мадрид неоднократно заявлял, что не поддерживает иностранное военное вмешательство в Венесуэлу, и призывал к урегулированию ситуации путем выборов

МАДРИД, 6 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил за более жесткую позицию властей Испании в отношении кризиса в южноамериканской республике.

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Соответствующее мнение он озвучил в опубликованном во вторник интервью газете El Mundo.

Мадрид неоднократно заявлял, что не поддерживает иностранное военное вмешательство в Венесуэлу, и призывал к урегулированию ситуации путем выборов. "Я прекрасно понимаю позицию испанского правительства", - заверил Гуайдо. "Но, конечно, нам всегда хотелось бы, чтобы испанская позиция была более жесткой", - отметил он.

Комментируя свое возвращение в Венесуэлу 4 марта, лидер оппозиции отметил: "Мне угрожали тюрьмой". "То, что они [власти страны] не воплотили свою угрозу, оставляет их в позиции очевидной слабости", - утверждал он.

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