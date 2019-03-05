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Политический кризис в Венесуэле

Госдеп: США считали бы подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

В ведомстве отметили, что уровень его поддержки составляет около 10-15%, однако в конечном счете речь идет о решении, которое должны принимать венесуэльцы

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Американская администрация считала бы "подарком" участие Николаса Мадуро в возможных новых выборах президента Венесуэлы.

С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На просьбу уточнить, открыты ли США для означенного сценария, сотрудник американского внешнеполитического ведомства ответил: "Это было бы своеобразным подарком, так как, согласно самым свежим опросам общественного мнения [в Венесуэле], которые я видел, уровень его поддержки составляет около 10-15%".

Однако, "в конечном счете речь идет о решении, которое должны принимать венесуэльцы", добавил Абрамс.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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