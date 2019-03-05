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Политический кризис в Венесуэле

Эксперт: возвращение Гуайдо в Венесуэлу не может служить подтверждением слабости Мадуро

Политический аналитик Димитрис Пантулас отмечает, что глава государства понимает, что арест лидера оппозиции привел бы к росту давления на правительство Венесуэлы со стороны международного сообщества

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Беспрепятственное возвращение лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в страну не может считаться подтверждением слабости действующего президента Николаса Мадуро. Такое мнение высказал ТАСС во вторник политический аналитик и консультант из Венесуэлы Димитрис Пантулас.

Гуайдо уехал за границу в конце февраля, несмотря на запрет Верховного суда, а в понедельник прибыл в Каракас, не встретив никакого противодействия со стороны властей. "Приезд Гуайдо в страну показывает..., что Мадуро поступил очень умно и рационально, [пустив его обратно], и это не служит демонстрацией [его] слабости, как утверждают некоторые, ситуация обстоит ровно наоборот", - отметил Пантулас.

Глава государства, как считает эксперт, понимает, что арест лидера оппозиции привел бы к росту давления на правительство Венесуэлы со стороны международного сообщества, а также к резкому увеличению протестной активности, сопровождающейся насилием, на улицах Каракаса. С точки зрения Пантуласа, такое развитие событий - "последнее, чего хочет Мадуро в настоящее время". Сам Гуайдо ранее во вторник объяснил отсутствие реакции со стороны властей на его возвращение тем, что правительство "утонуло в противоречиях".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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