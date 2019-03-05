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Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа

По данным Samaa News, целью налетов были позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис

ТАСС, 6 марта. Израильские ВВС нанесли в ночь на среду серию ударов по контролируемому палестинским движением ХАМАС сектору Газа. Об этом передает новостной портал Samaa News.

По его данным, целью налетов были позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис. Как заявили в местном минздраве, к настоящему моменту информации о пострадавших пока не поступало.

На текущей неделе израильские ВВС уже не первый раз подвергают Газу бомбардировкам. Так, в минувший понедельник удары наносились в разных частях сектора, и, как заявляли в армии, они стали ответом на запуски радикалами в сторону еврейского государства воздушных шаров со взрывчаткой. Тогда о пострадавших среди палестинцев также не сообщалось.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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