Мэй проинформировала президента Кипра о ситуации с Brexit

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала президента Кипра Никоса Анастасиадиса о достигнутых договоренностях с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по вопросу осуществления Brexit. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы британского правительства по итогам встречи лидеров двух стран в Лондоне.

"Премьер-министр проинформировала президента Анастасиадиса о выходе Великобритании из Европейского Союза и трех направлениях работы, согласованных для реализации с председателем Юнкером: альтернативные соглашения, изменения в политической декларации и юридически обязывающие изменения в "бэкстопе" [режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit]. Она приветствовала обещание Кипра защитить права граждан Великобритании в случае сценария с отсутствием сделки и подтвердила приверженность правительства защите прав граждан ЕС", - говорится в распространенном коммюнике.

Стороны "ожидают завершения переговоров по вопросу реализации двухстороннего соглашения, которое позволит киприотам, проживающим в районах суверенных баз Соединенного Королевства, осваивать землю и вести бизнес", отметили в канцелярии британского премьера.

Президент Кипра также сообщил Мэй о проведенной работе по вопросу кипрского урегулирования, в связи с чем глава британского правительства "выразила надежду, что будет достигнут прогресс в процессе возобновления переговоров".