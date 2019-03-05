{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах в 2020 году

Ранее Клинтон сообщила, что не будет баллотироваться на пост президента США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в шутку сообщил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

На эту тему
Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

Клинтон в понедельник заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. "Означает ли это, что я больше не буду конкурировать на выборах с ней? Ее будет очень не хватать!" - пошутил глава государства.

В понедельник Клинтон выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. Она пояснила, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в свое время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата. Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Трампу.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
Спикер парламента Чехии считает, что Прага и Москва должны развивать диалог
Радек Вондрачек при этом отметил, что Чехия является частью Евросоюза и должна соблюдать антироссийские санкции
Читать полностью