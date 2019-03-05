Трамп заявил, что ему будет не хватать Клинтон на выборах в 2020 году

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в шутку сообщил, что ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter .

Клинтон в понедельник заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. "Означает ли это, что я больше не буду конкурировать на выборах с ней? Ее будет очень не хватать!" - пошутил глава государства.

В понедельник Клинтон выразила сомнение, что будет претендовать на какие-либо другие выборные должности. Она пояснила, что ее весьма устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что в свое время ее избрали в Сенат Конгресса США от этого штата. Экс-госсекретарь принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Трампу.

По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли.

Система непрямых выборов президента существует в США уже более 200 лет. Американские граждане голосуют не за самого главу государства, а за так называемых выборщиков. Эти делегаты определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. Согласно правилам, кандидат от той партии, чей список набрал наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков от данного штата.