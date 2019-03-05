Советником спецпосланника генсека ООН по Сирии стала Наджат Рошди

ТАСС, 6 марта. Марокканка Наджат Рошди назначена советником по гуманитарным вопросам спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. Как сообщает во вторник информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP), она сменит на этом посту норвежца Яна Эгеланна.

До этого Рошди работала в аппарате специального представителя генсека ООН в Центрально-Африканской Республике.

Как ожидается, она также возглавит от имени Педерсена гуманитарную рабочую группу в рамках Международной группы поддержки Сирии.

По информации MAP, Рошди в качестве советника будет содействовать обеспечению гуманитарного доступа и защите гражданских лиц в Сирии. Кроме того, она будет участвовать в переговорах по гуманитарным вопросам вместе с представителями стран - членов ООН и Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН.