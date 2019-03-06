Гульнару Каримову перевели в колонию

ТАШКЕНТ, 6 марта. /ТАСС/. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"В связи со злостным нарушением порядка и... условий отбывания наказаний Яшнабадским районным судом... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", - говорится в сообщении.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Позже, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

Как отмечается в публикации прокуратуры, "осужденная Г. Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушила установленные судом обязательства". По данным генпрокуратуры, Каримова неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти $2 млрд.