CNN: бомбардировщик ВВС США пролетел близ спорных островов в Южно-Китайском море

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 (Б-52), дислоцированный на острове Гуам в Тихом океане, совершил полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

"Два бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели с базы Андерсон на Гуаме и приняли участие в обычных тренировочных миссиях 4 марта 2019 года", - заявили телекомпании в Тихоокеанских ВВС, входящих в структуру Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

"Один бомбардировщик провел тренировку вблизи Южно-Китайского моря перед тем, как вернуться на Гуам. Второй провел тренировку вблизи Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами перед тем, как также вернуться на Гуам", - добавили в Тихоокеанских ВВС.

Это первый полет американских стратегических бомбардировщиков над этой акваторией с ноября прошлого года. В командовании не стали уточнять название островов, однако, как сообщает телекомпания, речь может идти об архипелаге Спратли, на который претендует Китай. Ранее полеты американской авиации вблизи спорных островов неоднократно вызывали раздражение в Пекине.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо).