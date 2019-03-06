Болтон: США могут ввести новые санкции, чтобы лишить власти Венесуэлы финансов

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Каракаса с тем, чтобы лишить венесуэльские власти доходов. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я только что вернулся со встречи в Совете национальной безопасности Белого дома", - сказал он. По словам Болтона, в Вашингтоне в рамках межведомственных консультаций на министерском уровне обсуждаются "новые санкции, новые меры для ужесточения нашего [американского] контроля над финансами [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро с целью лишения его режима средств, которые нужны ему, чтобы оставаться у власти".

"Мы продолжим предпринимать усилия, президент Трамп ясно давал понять, что он добивается передачи власти Хуану Гуайдо мирным путем", - добавил помощник американского лидера. "Мы считаем, что этого хочет народ Венесуэлы, - сказал он. - Мы продолжим наращивать давление, чтобы это произошло". Болтон также подчеркнул: "Эффект от наших экономических санкций по-прежнему накапливается".

Говоря о возвращении лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в республику, Болтон отметил: "Я думаю, возвращение Гуайдо было очень знаменательным". "Со стороны военных не было попыток арестовать его", - пояснил он. По утверждению помощника Трампа, президент Венесуэлы и его приближенные "чувствуют, что, если они попытаются арестовать его [Гуайдо], военные могут не подчиниться приказу, и это может стать настоящим кризисом для Мадуро". Помощник Трампа также выступил с утверждением, что "народная поддержка Гуайдо остается прочной".

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