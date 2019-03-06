Эксперты: КНДР начала восстановительные работы на ракетном полигоне Сохэ

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Власти КНДР начали восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ на северо-западе страны. Об этом сообщил во вторник интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Эксперты провели анализ спутниковых снимков и пришли к выводу, что власти народно-демократической республики "приступили к восстановительным работам на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей". "Усилия по восстановлению этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года", - полагают специалисты. Они напомнили, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона не ведется с августа прошлого года.

Так, рядом со стартовой площадкой установлены два подъемных крана, возведен новый объект. В районе полигона для испытания ракетных двигателей также появились два подъемных крана и строительные материалы.

В прошлом году сайт сообщал, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа, после чего полигон, судя по всему, начал функционировать в обычном режиме. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Зарубежные эксперты считают это испытанием баллистической ракеты большой дальности.