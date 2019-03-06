Болтон порекомендовал КНДР кардинально сменить стратегию ведения саммитов с США

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну придется существенно изменить позицию в случае возобновления переговоров на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, который не согласится на полумеры северокорейской стороны в обмен на существенное смягчение режима санкций против Пхеньяна. Такое мнение высказал в показанном во вторник интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Северокорейцам нужно вернуться [домой] и пересмотреть свою стратегию. Я считаю, что они приехали в Ханой, рассчитывая на то, что нынешняя администрация [Трампа] купится на ту же приманку, что и предыдущие администрации, и согласимся на половинчатую сделку в обмен на значительную отмену санкций", - сказал Болтон. С его точки зрения, подобный вариант предоставил бы КНДР "экономическую передышку и потенциальную возможность продолжать утаивать множество ракетно-ядерных средств".

Помощник президента США по национальной безопасности заверил, что Трамп "готов снова встретиться" с Ким Чен Ыном, чтобы снова обрисовать ему преимущества полного отказа Пхеньяна от ядерных вооружений.