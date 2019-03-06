Вице-губернатор провинции Риф-Дамаск проинспектировал готовность властей к приему беженцев

ХИРДЖИЛЛА /ПРОВИНЦИЯ РИФ-ДАМАСК/, 6 марта. /ТАСС/. Вице-губернатор провинции Риф-Дамаск Юсиф Ибрагим Хамуд лично проинспектировал готовность лагеря Хирджилла, расположенного в окрестностях столицы, к приему беженцев из лагеря "Эр-Рукбан".

"Лагерь Хирджилла, где мы находимся, разделен на восточную и западную часть. В восточной части сейчас проживают около 1,4 тыс. граждан из идлибских городов Фуа и Кяфрая. Семьи расселены, у всех все в достатке - есть столовая, питьевая, техническая вода в наличии, есть электричество, работает школа. Потребности граждан полностью обеспечены", - рассказал он журналистам.

По словам Юсифа Хамуда, администрация провинции обеспечивает жителей лагеря всем необходимым - едой, водой, электричеством, газом, топливом, всеми необходимыми коммунальными услугами. "Провинция дает все - невозможно в принципе такое, чтобы кто-то из наших сограждан-беженцев платил за предоставляемые услуги. Администрация провинции оплачивает все сама", - заявил вице-губернатор.

По его данным, здесь есть возможность поселить до 15 тыс. человек. На настоящий момент построено 472 квартиры. Здания полностью подготовлены, к ним проведены основные коммуникации, создана необходима инфраструктура для размещения беженцев из любых лагерей, в том числе лагеря "Эр-Рукбан". "Дома абсолютно новые, в них не успели еще никого заселить - мы ждем беженцев, которые вернутся на любимую Родину", - указал губернатор.

Рядом с уже построенными домами рабочие ускоренными темпами достраивают школу, чтобы дети беженцев могли сразу же по прибытии вернуться за парты.

Вице-губернатор пообещал, что администрация провинции обеспечит западную часть лагеря после ее заселения всей полнотой услуг по аналогии с восточной частью.

Мэр города Хирджилла Абдурахман Хатыб добавляет, что сирийское правительство создало все условия для "наших братьев-беженцев, проживающих в лагерях в Иордании, Турции, а также наших братьев из лагеря "Эр-Рукбан". По его словам, впервые лагерь заработал в 2014 году - принимали жителей Восточной Гуты, Дарайи, Дейр-эз-Зора и всех остальных провинций Сирии. "Все лагеря являются пунктами временного проживания для беженцев, которым предоставляются все необходимые услуги от сирийского правительства", - говорит он.

"Квартира типовая - две комнаты, бойлер, все необходимое. Стоит только поступить вести о выходе беженцев, квартира тут же будет готова. После того, как беженцы из Восточной Гуты вернулись в свои дома, мы обновили жилой фонд, провели ремонт в старом для размещения беженцев, живущих за пределами страны", - сказал Хатыб.

Резервный лагерь

Мэр города также отвез журналистов в запасной, резервный лагерь в этом же районе, который до сих пор не использовался. "Это еще один центр временного размещения - он подготовлен недавно, создана необходимая инфраструктура, готовая для размещения до 20 тыс. человек на временной основе. Есть душ, туалет, вода, электричество, все необходимые коммунальные услуги", - показал он. По словам Хатыба, сами палатки сейчас находятся на складе - из-за переменчивой погоды их сняли с каркасов, чтобы не испортить. "В течение четырех часов возможно полноценное развертывание всего лагеря для приема беженцев в любое время суток", - отметил мэр.

Он особо указал, что во всех лагерях есть общественные столовые, школы, несколько медпунктов, детский сад, центр оказания юридической помощи и восстановления утраченных документов представлены все виды услуг.

Обстановка в "Эр-Рукбане"

В распространенном во вторник заявлении Минобороны РФ утверждается, что на снимках с российских спутников рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии обнаружено кладбище с тремя сотнями свежих захоронений.

"На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений", - сообщили в ведомстве. По данным министерства, кладбище и другие детали условий нахождения беженцев в лагере были зафиксированы на сделанных несколько дней назад спутниковых снимках.

Из космических данных следует, отмечают в Минобороны, что большинство построек в "Эр-Рукбане" временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить просто под навесами. В лагере антисанитария: мусор лежит рядом с жильем, продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных мини-рынках, которые контролируют боевики.

"Эр-Рукбан" окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США группировки боевиков никого не выпускают. "Фактически лагерь "Эр-Рукбан" давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники", - отмечают в российском министерстве.

В ведомстве напомнили, что командование силами США в зоне "Эт-Танф", где находится "Эр-Рукбан", препятствует выходу беженцев из лагеря, а боевики насильственно их удерживают, требуя за выход большие суммы в долларах. При этом, по данным ООН, отмечают в Минобороны, более 35 тыс. сирийцев хотят вернуться на территорию, находящуюся под контролем правительства Сирии, в том числе около 28 тыс. - в провинцию Хомс, 2,8 тыс. - в провинцию Дейр-эз-Зор, 1,6 тыс. - в провинции Риф Дамаск и Хама, 1,2 тыс. - в провинцию Алеппо.