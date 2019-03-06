Помпео посетит Израиль, Кувейт и Ливан

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит на следующей неделе Израиль, Кувейт и Ливан в рамках проведения стратегического диалога с этими странами. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы будем проводить стратегический диалог... скоро обо всем объявим", - отметил он.

Палладино попросили прокомментировать слова Помпео, который в понедельник рассказал, что отправится в "Бейрут (Ливан), в Израиль, а затем в Кувейт". "В прошлом месяце [в январе] я был на Ближнем Востоке, на следующей неделе я туда вернусь", - подчеркнул госсекретарь.

"Последнюю поездку на Ближний Восток нам пришлось сократить на один день, так что это в значительной степени продолжение предыдущей поездки", - пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В середине января госсекретарь прервал свое восьмидневное ближневосточное турне. По версии американских СМИ, причиной стала необходимость присутствия Помпео на похоронах одного из членов его семьи. Тогда ему пришлось отменить визит в Кувейт.

В январе в ходе турне Помпео посетил Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.