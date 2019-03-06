СМИ: в Южной Корее впервые пройдут военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Военно-гражданские учения Ulchi Taegeuk впервые пройдут в Республике Корея с 27 по 30 мая. Об этом сообщает в среду телеканал KBS.

По его данным, учения объединят проводившиеся до этого маневры южнокорейских Вооруженных сил Taegeuk и часть южнокорейско-американских совместных военных упражнений Ulchi Freedom Guardian. Их цель - укрепление возможностей Вооруженных сил Республики Корея по самостоятельному отражению вооруженных нападений, а также действия в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия.

Впервые план проведения новых учений был представлен в июле 2018 года, после чего была подготовлена их модель, которая в этом году впервые будет реализована на практике.

Учения, изначально называвшиеся просто Ulchi, начали проводить после того, как в 1968 году подразделения сил специальных операций КНДР совершили вооруженную атаку на администрацию президента Южной Кореи. Цель учений заключалась в проверке готовности административных органов к подобным инцидентам.

В 1976 году Ulchi объединили с маневрами Focus Lens, которые проходили под командованием США. Первоначально они назывались Ulchi Focus Lens, а с 2008 года - Ulchi Freedom Guardian. Командно-штабные учения Taegeuk проводились под руководством Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Кей-би-эс отмечает, что решение руководства южнокорейско-американского военного альянса о прекращении двух крупнейших совместных маневров подтверждает готовность Вашингтона к дальнейшему диалогу с Пхеньяном.