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СМИ: КНДР и Китай могут готовить новый саммит лидеров двух стран

Переговоры могут состояться после 13 марта

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын может в скором времени посетить Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на источники в Пекине.

По данным агентства, 28 февраля замминистра иностранных дел КНДР Ри Гиль Сон посетил Пекин, после чего отправился в город Далянь, где Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели саммит в мае 2018 года. Yonhap отмечает, что этот факт "может свидетельствовать о подготовке новой встречи двух лидеров", которая может состояться после 13 марта.

В 2018 году главы КНДР и КНР провели четыре саммита.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
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