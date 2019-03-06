СМИ: ВМС Индии опровергли сообщения Пакистана об обнаружении индийской подлодки

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 марта. /ТАСС/. ВМС Индии опровергли появившиеся ранее заявления Исламабада о том, что пакистанские корабли обнаружили на подходе к своим территориальным водам индийскую подводную лодку и вынудили ее уйти. Как сообщил в среду телеканал NDTV, представители индийских ВМС назвали такие сообщения пропагандой.

"Индийский флот не обращает внимание на эту пропаганду. Дислокация наших сил остается неизменной", - цитирует телеканал сообщение ВМС. По утверждению индийских моряков, кадры, распространенные пакистанской стороной, на которых виден подводный объект, являются фальшивкой.

Во вторник ВМС Пакистана сообщили, что днем ранее предотвратили проникновение индийской подлодки, которая пыталась войти в территориальные воды этой страны в Аравийском море. Пакистанская сторона заявила, что индийская подлодка не была атакована "ради сохранения мира".