МИД Венесуэлы считает продление санкций США очередной попыткой оправдать госпереворот

КАРАКАС, 6 марта. /ТАСС/. Продление санкций в отношении лиц и организаций Венесуэлы, введенных в 2015 году администрацией президента США Барака Обамы, демонстрирует попытки руководства Дональда Трампа оправдать свои действия по свержению правительства главы республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном во вторник.

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"Боливарианское правительство Венесуэлы осуждает опасное лицемерие правительства Дональда Трампа и просит международное сообщество осудить эту новую попытку прикрыть незаконные действия США, направленные на подстрекательство к свержению законного и конституционного правительства Венесуэлы с единственной целью взятия под контроль природных богатств страны", - говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что подобные действия американского руководства лишь уменьшают его поддержку среди граждан США. "Именно угрозы администрации Трампа активизировали мощное антивоенное движение, направленное на солидарность с Венесуэлой, среди американских граждан. Поэтому венесуэльский народ вновь заявляет о своем желании продолжать развивать отношения братства и солидарности, которые исторически сложились с американским народом", - отмечает МИД Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп во вторник продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле.