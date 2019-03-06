СМИ: по меньшей мере один индийский военный ранен при обстреле с пакистанской стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один индийский военнослужащий получил в минувшие сутки ранение в северном штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану территории. Как сообщает в среду телеканал NDTV, пакистанские военные несколько раз открывали "неспровоцированный огонь" в районах Ноушера, Сундербани, в округе Пунч.

По этой информации, обстрелы шли с применением артиллерии и минометов. Индийская армия открыла ответный огонь, но результаты его неизвестны, отмечает телеканал.

Как ранее сообщила газета Times of India, за минувшую неделю на линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами таких обстрелов стали не менее четырех мирных жителей, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.