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Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: по меньшей мере один индийский военный ранен при обстреле с пакистанской стороны

По данным NDTV, обстрелы шли с применением артиллерии и минометов

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один индийский военнослужащий получил в минувшие сутки ранение в северном штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану территории. Как сообщает в среду телеканал NDTV, пакистанские военные несколько раз открывали "неспровоцированный огонь" в районах Ноушера, Сундербани, в округе Пунч.

По этой информации, обстрелы шли с применением артиллерии и минометов. Индийская армия открыла ответный огонь, но результаты его неизвестны, отмечает телеканал.

Как ранее сообщила газета Times of India, за минувшую неделю на линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами таких обстрелов стали не менее четырех мирных жителей, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

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ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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