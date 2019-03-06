Спецпредставители Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ядерную проблему КНДР

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Спецпосланник Республики Корея по ядерной проблеме КНДР Ли Ду Хун и его американский коллега Стивен Бигэн проведут в среду в Вашингтоне переговоры, в ходе которых обсудят дальнейшую политику в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Могу подтвердить, что встреча состоится. Республика Корея и США тесно координируют свои действия по этой проблеме", - сказал Паладино. Он также сообщил, что Бигэн также проведет переговоры с директором департамента Азии и Океании японского МИД Кэндзи Канасуги, который также курирует ядерную проблему КНДР.

По данным Yonhap, в Вашингтоне может состояться трехсторонняя встреча Бигэна, Ли Ду Хуна и Канасуги.