Мажилис Казахстана ратифицировал протокол к соглашению с Россией о статусе города Байконур

АСТАНА, 6 марта. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал протокол о внесении изменения в Соглашение между Казахстаном и Россией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Протокол подписан в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года. Им внесены изменения в перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконур на период аренды комплекса "Байконур". "В частности, в новой редакции изложены Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана, отдел по делам обороны города Байконур Кызылординской области", - говорится в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Кроме того, из данного перечня исключен Государственный следственный комитет. Перечень дополнен такими органами, как подразделение уполномоченного органа Казахстана в области охраны окружающей среды и подразделение министерства юстиции Казахстана. В него также включены представитель уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель местного исполнительного органа Кызылординской области, подразделение Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, подразделение Пограничной службы КНБ, подразделение администратора судов по Кызылординской области департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Казахстана, подразделение Комитета казначейства министерства финансов Казахстана, подразделение Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, Байконурский филиал Карамакшинского районного отдела занятости и социальных программ.

После ратификации Мажилисом протокол поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента) Казахстана.