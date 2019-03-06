СМИ: на Украине закрыли коррупционное дело после отмены статьи о незаконном обогащении

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Дело было закрыто 28 февраля в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение", - сообщил изданию "Украинские новости" источник в правоохранительных органах.

В феврале прошлого года НАБУ предъявило обвинение Труханову в завладении имуществом в особо крупных размерах при продаже завода "Краян". По данному делу Труханов был задержан, но отпущен под личное поручительство депутата Верховной рады.

26 февраля Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Решение суда вызвало резкую критику. Ведущие общественные организации Украины опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, означает отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В Европейском союзе заявили, что аргументы суда могут быть ошибочными. На этом фоне президент Украины Петр Порошенко в минувший четверг внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Накануне члены "большой семерки" (G7) и Всемирный банк также раскритиковали отмену статьи о незаконном обогащении, назвав этот факт "значительным поражение в борьбе с коррупцией на Украине". Посол США на Украине Мари Йованович заявила ранее, что отмена статьи о незаконном обогащении нанесет серьезный удар по борьбе с коррупцией в стране.