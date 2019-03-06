Индия опровергла утверждения Пакистана о сбитом истребителе Су-30МКИ

ТАСС, 6 марта. Министерство обороны Индии опровергло утверждения Пакистана о том, что 27 февраля в воздушном бою над Кашмиром был сбит индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ. Об этом в среду сообщила газета The Asian Age .

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"Все участвовавшие в этой операции истребители Су-30МКИ вернулись на свои базы. Утверждения Пакистана о сбитом индийском "Сухом" имели целью скрыть потерю собственного истребителя [F-16 ]", - цитирует издание заявление представителя индийского оборонного ведомства.

По его словам, "с индийской стороны в бою участвовали истребители "Мираж-2000", Су-30МКИ и МиГ-21, которые заставили пакистанские военные самолеты быстро покинуть зону полетов". "Во время боя пилот индийского Су-30МКИ предпринял грамотный тактический маневр, который позволил избежать поражения ракетой, выпущенной по нему пакистанским F-16", - уточнил представитель минобороны. Обломки этой ракеты "воздух-воздух" AMRAAM американского производства позже были обнаружены на индийской территории и представлены военными в прошлую пятницу на пресс-конференции в Нью-Дели.

В бою 28 февраля ВВС Пакистана потеряли истребитель F-16, Индия - МиГ-21. Пилота сбитого индийского самолета Исламабад передал в пятницу представителям Индии.