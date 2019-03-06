Израильские солдаты арестовали 11 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Израильские солдаты арестовали в ночь на среду 11 разыскиваемых палестинцев и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия во время рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ходе ночных рейдов солдаты при поддержке полиции и пограничной полиции, а также Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу 11 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - указали в армейской пресс-службе. Военные добавили, что "во время проведения обысков в городе Наблус и деревнях Шамалия и Кусра (Западный берег реки Иордан - прим. ТАСС) были изъяты автоматический карабин М4, пистолет-пулемет кустарного производства системы "Карл Густав", пистолет и боеприпасы к ним".

Все арестованные переведены для допросов в контрразведку ШАБАК, сообщили также в пресс-службе армии.