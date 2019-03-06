Украинский правозащитник: следствие подозревает Скачко и Вышинского в "сговоре"

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело против журналиста Владимира Скачко, известного своими оппозиционными публикациями, связано с делом против главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, следствие рассматривает версию о якобы "преступном сговоре" журналистов. Об этом сообщила в среду украинский правозащитник Наталья Наталина в Facebook.

"Дело против Скачко связано с делом задержанного 15 мая 2018 главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, это уже факт. Следствие продвигает версию о некоем преступном сговоре журналистов, где Скачко - "один из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", - сообщила она. По мнению правозащитника, главным поводом для обыска у Скачко, длившегося во вторник 14 с половиной часов, стали написанные им статьи, которые были опубликованы в 2014 году на сайтах "РИА Новости Украина" и "Версии".

В этой связи Наталина обратила внимание, что досудебное расследование в отношении Вышинского уже завершено, а само дело было передано в суд. "Зачем нужен был обыск у Скачко? Новые эпизоды по Вышинскому? Или понимание, что "высосанное из пальца" дело против журналиста просто развалится в суде?" - заявила правозащитник.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в минувший вторник, 5 марта, обыски в квартире журналиста в рамках досудебного расследования, проводимого по статье УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Журналисту предъявили обвинение, но не задержали. Вместе с тем на 11 марта Скачко назначен допрос в Херсоне, поскольку процессуальное руководство осуществляет так называемая прокуратура Крыма (входит в состав Генеральной прокуратуры).

Ряд СМИ считает обыск очередной атакой силовиков на украинских журналистов. В ноябре 2018 года данные Скачко появились на скандальном сайте "Миротворец". В последнее время журналист публиковал статьи в информационном агентстве "Антифашист". Последняя статья "США и России все равно, кто станет президентом Украины?" вышла на сайте информагентства 4 марта.

Как сообщила ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова, Вышинского 9 марта этапируют их херсонского СИЗО в киевское.