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Послом Франции в Иране стал Филипп Тьебо

В течение трех лет он был послом в Пакистане

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Франция официально объявила о назначении дипломата Филиппа Тьебо послом в Тегеране. Так страна подтвердила "курс на обмен послами". Соответствующее сообщение было опубликовано в среду в Journal officiel de la République française.

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"Филипп Тьебо, полномочный министр 1-го класса, назначен чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Исламской Республике Иран", - говорится в сообщении.

Тьебо сейчас состоит в Государственном совете Франции. С 2011 по 2014 годы он занимал должность посла в Пакистане. В 2007 году был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от Франции.

Ранее в интервью газете Le Figaro замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в ходе визита во Францию договорился о том, что послы вновь будут присутствовать. Это произошло после полугодового перерыва. Сообщалось также, что Тегеран направит в Париж официального представителя МИД страны Бахрама Гасеми, который ранее занимал должность посла в Испании и Италии.

Ухудшение дипломатических отношений

В конце июня 2018 года в прокуратуре Бельгии сообщили, что задержали выходцев из Ирана, которые планировали осуществить теракт во Франции. При осмотре их транспортного средства полиция обнаружила взрывчатку и детонатор.

Позже бельгийские власти экстрадировали во Францию 54-летнего мужчину иранского происхождения, подозреваемого в подготовке теракта. Еще трех человек задержали во Франции.

Осенью 2018 года Франция выслала иранского дипломата, заподозрив его в причастности к данному делу. 2 октября французские власти заморозили средства двух граждан Ирана, а также активы управления внутренней безопасности Министерства информации этой страны.

Предыдущий посол Франции Франсуа Сенемо покинул свой пост в связи с тем, что президент страны Эмманюэль Макрон назначил его своим спецпредставителем по Сирии в июле 2018 года. После его отъезда Париж не стал назначать преемника.

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