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Торговая война

Посол КНР в России: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая

Ли Хуэй выразил мнение, что наука и техника оказались на передовой линии дипломатической борьбы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. США вводят санкции против России и развязывают торговую войну с Китаем, чтобы блокировать научно-техническое развитие стран. Об этом заявил в среду посол КНР в РФ Ли Хуэй, выступая на заседании Президиума РАН.

"Введя санкции против России и начав торговую войну с Китаем, США стремятся блокировать научно-техническое развитие наших двух стран", - сказал он.

Дипломат отметил, что влияние науки и техники на межгосударственные отношения непрерывно растет. "Это как нельзя более четко указывает, что наука и техника уже оказались на передовой линии дипломатической борьбы", - отметил Ли Хуэй.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сказал, что действия китайских властей в данной сфере представляют серьезнейшую проблему для политики Соединенных Штатов. По его словам, Китай "является второй по величине экономикой в мире" и "продолжает нарушать свободную торговлю".

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СШАКитайТорговая война
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